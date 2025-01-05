الجيش المالي يعلن اعتقال قيادي بارز في تنظيم الدولة الإسلامية

أعلن الجيش المالي السبت اعتقال قيادي بارز في تنظيم الدولة الاسلامية في منطقة الساحل الافريقي عقب عملية استخباراتية.



وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة المالية في بيان أنها نفذت الجمعة عملية دقيقة "أسفرت عن اعتقال القيادي محمد ولد أركحيل، المعروف بلقب أبو رقية"، وأيضا "أبو حاش".



أضاف البيان أن القوات المالية استطاعت خلال العملية "تحييد عدد من مقاتلي التنظيم" وضبط كميات كبيرة من الأسلحة بينها "مكونات لتصنيع العبوات الناسفة".



وأشار البيان إلى أن "أبو حاش" مطلوب منذ فترة طويلة لدوره المحوري في تنسيق العديد من الفظائع الجماعية والانتهاكات ضد السكان في منطقتي ميناكا وغاو.



وتواجه مالي اضطرابات عميقة منذ عام 2012 بسبب الجهاديين المرتبطين بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكذلك العصابات الإجرامية المحلية.



وقطع الحكام العسكريون للبلاد علاقاتهم مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا وتحولوا، عسكريا وسياسيا، باتجاه روسيا.