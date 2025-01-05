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o
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o
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ماليزيا تبعد قاربين يحملان 300 مهاجر من ميانمار
أخبار دولية
2025-01-05 | 00:31
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ماليزيا تبعد قاربين يحملان 300 مهاجر من ميانمار
أعلن مسؤول كبير في خفر السواحل الماليزي أن قواته اصطحبت قاربين يحملان نحو 300 مهاجر غير شرعي من ميانمار بعيدا عن مياهها بعد أن وجدوا في حالة من الإعياء بسبب نقص الغذاء والماء.
وذكر خفر السواحل أن السلطات قدمت للمهاجرين إمدادات غذائية ومياه شرب نظيفة بعد اكتشاف القاربين يوم الجمعة على بعد ميلين بحريين جنوب غربي ساحل جزيرة لنكاوي السياحية الماليزية.
وقال المدير العام لخفر السواحل الماليزي محمد روسلي عبد الله في بيان أمس السبت "نتعاون بشكل وثيق مع وكالات إنفاذ القانون التايلاندية للحصول على معلومات إضافية عن حركة القوارب".
ولم يذكر خفر السواحل ما إذا كان المهاجرون من الروهينجا، وهي أقلية مسلمة في الغالب يفر أعضاؤها من ميانمار ذات الأغلبية البوذية، حيث ينظر إليهم على أنهم متطفلون أجانب من جنوب آسيا، يحرمون من الجنسية ويواجهون الانتهاكات.
واعتقلت الشرطة الماليزية يوم الجمعة 196 مهاجرا غير شرعي من ميانمار بعد أن رسا قاربهم على شاطئ في جزيرة لنكاوي. وقالت الشرطة إنه يعتقد أن جميع المهاجرين، ومن بينهم 71 طفلا و57 امرأة، من الروهينجا.
وقالت الشرطة في بيان منفصل يوم الجمعة إن جميع المهاجرين المعتقلين تم نقلهم لتوثيق حالتهم الصحية وفحصهم.
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