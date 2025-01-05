أوكرانيا: الدفاعات الجوية أسقطت 61 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا

أعلن سلاح الجو الأوكراني الأحد أن الدفاعات الجوية أسقطت 61 من أصل 103 طائرات مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم الليلة الماضية.



وأضاف سلاح الجو أن 42 طائرة مسيرة أخرى "فُقد أثرها"، في إشارة إلى التشويش الإلكتروني الذي تستخدمه أوكرانيا لإعادة توجيه أو تضليل الطائرات المسيرة الروسية.



ولم ترد تقارير بعد عن أضرار جسيمة أو إصابات.