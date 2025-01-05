وزير الخارجية السوري في الدوحة للقاء مسؤولين قطريين كبار

أعلن مسؤول قطري لـ ر"ويترز" أن وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، الذي عينته الإدارة الجديدة للبلاد، وصل إلى قطر الأحد للقاء مسؤولين قطريين كبار.



ومن بين من سيلتقيهم وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي.



وهذه ثاني زيارة خارجية يقوم بها الوزير السوري في أقل من شهر منذ الإطاحة ببشار الأسد على يد جماعات من المعارضة المسلحة في الثامن من ديسمبر كانون الأول.