وفاة رئيس الوزراء اليوناني الأسبق سيميتيس عن عمر ناهز 88 عاما

ذكرت وسائل إعلام يونانية أن رئيس الوزراء الأسبق كوستاس سيميتيس توفي اليوم الأحد عن عمر ناهز 88 عاما في منزله الصيفي في بيلوبونيز.



وقاد سيميتيس اليونان إلى الدخول في منظومة العملة الموحدة للاتحاد الأوروبي في عام 2001.



وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في بيان "بمزيج من الحزن والاحترام، أودع كوستاس سيميتيس، الخصم السياسي الجدير والنبيل، وكذلك رئيس الوزراء الذي قاد اليونان في خطواتها الوطنية العظيمة".