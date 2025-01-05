إلغاء عشرات الرحلات من مطار سخيبول الهولندي بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلن متحدث الأحد أن 70 رحلة جوية على الأقل تم إلغاؤها وتأجلت العديد من الرحلات الأخرى في مطار سخيبول الهولندي بسبب سوء الأحوال الجوية.



وأضاف أن جرافات بدأت في إزالة الثلوج المتراكمة في المطار في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد وأن من المتوقع عودة العمل بالمطار بحلول منتصف النهار لكن ستظل هناك تأخيرات في الرحلات.



وفي آخر يوم من عطلات الدراسة الشتوية في هولندا، غطت طبقة رقيقة من الثلوج أجزاء من أمستردام.