رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر: معرفة مصير المفقودين في سوريا "تحدٍّ هائل"

رأت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش في مقابلة مع فرانس برس أن معرفة مصير المفقودين في سوريا يطرح "تحديا هائلا" بعد أكثر من 13 عاما من حرب مدمرة، مضيفة أن الأمر قد يتطلب سنوات.



وقالت إن "تحديد هوية المفقودين وإبلاغ عائلاتهم بمصيرهم يمثل تحديا هائلا، وسيستغرق وقتًا لاستيعاب حجم المهمة التي أمامنا. ما يمكنني قوله الآن هو أن المهمة ضخمة"، مشيرة إلى أن الأمر قد "يستغرق سنوات لتحقيق الوضوح وإبلاغ جميع المعنيين".