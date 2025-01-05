رئيس مجلس الوزراء العراقي يعتزم زيارة إيران

‏يعتزم رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني القيام بزيارة رسمية إلى إيران، يوم الأربعاء المقبل، الموافق 8 كانون الثاني 2025.



وستتضمن الزيارة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، وذلك في ضوء ما تحقق خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى بغداد في شهر أيلول من العام الماضي، فضلاً عن التطورات التي تشهدها المنطقة.