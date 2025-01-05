بايدن يمنح وسام الحرية الرئاسي لهيلاري كلينتون وآخرين

منح الرئيس الأميركي جو بايدن وسام الحرية الرئاسي لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون والطاهي خوسيه أندريس والممثل مايكل جيه فوكس والناشطة في مجال الحفاظ على البيئة جين جودال اليوم السبت في أحد أعماله الرسمية الأخيرة في منصبه.



ومن بين أبرز الحاصلين على الوسام الطاهي خوسيه أندريس، مؤسس منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الخيرية التي أطعمت عشرات الأشخاص في مناطق الصراع، بما في ذلك في غزة، حيث قُتل بعض عمال الإغاثة التابعين لها في العام الماضي.



كما منح بايدن، الذي يغادر البيت الأبيض في 20 كانون الثاني، عندما يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه، ما يعتبر أعلى وسام مدني أمريكي إلى بونو، الناشط المدافع عن حقوق الإنسان ومغني فرقة يو 2 ومصمم الأزياء رالف لورين و"رجل العلوم" بيل ناي، والممثل دنزل واشنطن، ونجم كرة السلة إيرفين "ماجيك" جونسون، وآنا وينتور رئيسة تحرير مجلة فوج.



كما منح بايدن الوسام للاعب كرة القدم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي الذي لم يحضر الحفل بسبب تضارب في المواعيد. ومنح بايدن أيضا المستثمر والملياردير الأمريكي جورج سوروس الوسام، لكنه لم يحضر الحفل وتسلمه ابنه أليكس بدلا منه.



ومن بين الآخرين الذين حصلوا على الوسام الناشطة الراحلة المدافعة عن الحقوق المدنية فاني لو هامر وآش كارتر، وزير الدفاع الأسبق وروبرت ف. كينيدي عضو مجلس الشيوخ الراحل وشقيق الرئيس الراحل جون ف. كينيدي وجورج رومني، رجل الأعمال وحاكم ولاية ميشيجان الأسبق الذي تسلم ابنه ميت رومني الوسام نيابة عنه.



ووصف بايدن الحاصلين على وسام الحرية بأنهم مجموعة من "الأشخاص الاستثنائيين بحق" الذين بذلوا جهودهم في تشكيل قضية وثقافة أمريكا.