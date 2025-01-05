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وسائل إعلام روسية: أوكرانيا تبدأ هجوما مضادا في كورسك

أخبار دولية
2025-01-05 | 06:32
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وسائل إعلام روسية: أوكرانيا تبدأ هجوما مضادا في كورسك
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وسائل إعلام روسية: أوكرانيا تبدأ هجوما مضادا في كورسك

نقلت وسائل إعلام رسمية روسية عن وزارة الدفاع قولها إن أوكرانيا شنت هجوما مضادا في منطقة كورسك غرب روسيا اليوم الأحد.

وتوغلت قوات أوكرانية عبر الحدود إلى داخل كورسك في اجتياح مفاجئ في السادس من أغسطس آب وقاومت على مدى الأشهر الخمسة المنقضية محاولات روسيا لطردها.

ونقلت وكالات أنباء عن وزارة الدفاع قولها إن القوات الروسية صدت هجومين أوكرانيين مضادين هناك اليوم الأحد.

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