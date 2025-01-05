وزير الخارجية الإيراني: لا يمكن القضاء على تيار المقاومة

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أنه على الرغم من الضربات القوية التي تلقتها الفصائل المسلحة التابعة لإيران واندثار حاضنتها في سوريا، فإن تيار المقاومة لا يمكن القضاء عليه.









