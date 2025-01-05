وزير خارجية سوريا: نكرر دعوتنا لرفع العقوبات عن سوريا

كرر وزير الخارجية السوري في الإدارة الجديدة أسعد حسن الشيباني اليوم، دعوة حكومته للولايات المتحدة لرفع العقوبات عن سوريا.



وأدلى بتلك التعليقات خلال مقابلة مع صحفيين على هامش زيارته لقطر التي يلتقي فيها بمسؤولين قطريين.