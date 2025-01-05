وزير الخارجية: فرنسا تساورها "شكوك" حيال رغبة الجزائر في الالتزام بإحياء العلاقات الثنائية

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن بلاده تساورها "شكوك" حيال رغبة الجزائر في الالتزام بإحياء العلاقات الثنائية، معربا عن مخاوفه بشأن قضية الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الموقوف منذ أسابيع.



وقال بارو في مقابلة مع إذاعة "أر تي إل" الخاصة: "لقد وضعنا في 2022 (...) خريطة طريق (...) لكننا نلاحظ مواقف وقرارات من جانب السلطات الجزائرية أثارت لدينا شكوكا حيال نية الجزائريين الالتزام بخريطة الطريق هذه".