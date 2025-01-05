فرنسا تؤكد ضرورة ألا تقوم أي "قوة أجنبية" بإضعاف سوريا

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأحد ضرورة ألا تستغل أي "قوة أجنبية" سقوط حكم الرئيس بشار الأسد لإضعاف سوريا، وذلك بعد يومين من زيارته دمشق ولقائه السلطات الجديدة.



وقال بارو في تصريحات لإذاعة "أر تي إل" الخاصة إن "سوريا تحتاج بطبيعة الحال الى مساعدة، لكن من الضروري ألا تأتي قوة أجنبية، كما فعلت لفترة طويلة روسيا وإيران (الحليفتان للأسد)، تحت ذريعة دعم السلطات أو دعم سوريا... وتُضعفها بشكل إضافي".