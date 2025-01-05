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o
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الأردن أرسل 300 طن من المساعدات الإنسانية إلى سوريا
أخبار دولية
2025-01-05 | 09:23
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الأردن أرسل 300 طن من المساعدات الإنسانية إلى سوريا
أعلنت السلطات الأردنية الأحد إرسال 300 طن من المساعدات الإنسانية إلى سوريا وذلك في إطار "الجهود المبذولة للوقوف إلى جانب الشعب السوري" ومن أجل "تلبية إحتياجات الأسر المتضررة" بسبب "الظروف الصعبة التي يواجهها" هذا البلد.
وقال بيان صادر عن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية إنه "بتوجيهات من الملك عبدالله الثاني، أرسل الأردن الأحد، قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى سوريا، وذلك في إطار الجهود المبذولة للوقوف إلى جانب الشعب السوري".
وأوضح البيان أن "هذه الخطوة تأتي في ظل الظروف الدقيقة التي تعيشها الشقيقة سوريا، وتأكيدا على العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين".
وبحسب البيان، "تتضمن المساعدات 300 طن من المواد الإغاثية الأساسية تشمل مواد غذائية، ومستلزمات طبية، وأغطية ومواد تدفئة، وسيتم تسليمها للهلال الأحمر السوري لتوزيعها على المناطق السورية كافّة لتلبية احتياجات الأسر المتضررة".
ونقل البيان عن الأمين العام للهيئة حسين الشبلي قوله إن "هذه المبادرة تأتي بناء على توجيهات الملك، وانطلاقا من الواجب الإنساني الذي يحرص الأردن على الوفاء به تجاه الأشقاء".
وأضاف أن "هذا الدعم يعكس حرص القيادة الهاشمية على تعزيز التضامن العربي والإقليمي، ومواصلة الجهود الإنسانية تجاه الشعب السوري الشقيق في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها".
أخبار دولية
الأردن
المساعدات الإنسانية
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