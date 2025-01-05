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البرهان يرحّب بالعرض التركي لحلّ النزاع في السودان

أخبار دولية
2025-01-05 | 09:31
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البرهان يرحّب بالعرض التركي لحلّ النزاع في السودان
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البرهان يرحّب بالعرض التركي لحلّ النزاع في السودان

رحّب قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الذي يخوض حربا ضد قوات الدعم السريع، بالمبادرة التركية لحل النزاع الدامي الذي تشهده البلاد الواقعة في شرق إفريقيا منذ عشرين شهرا، حسبما أعلن وزير الخارجية السوداني.
     
وخلال اجتماع في بورت سودان السبت، طلب عبد الفتاح البرهان من نائب وزير الخارجية التركي برهان الدين بوران "أن ينقل لرجب طيب إردوغان ووزير الخارجية... ترحيب القيادة السودانية بالمبادرة"، حسبما أفاد وزير الخارجية السوداني علي يوسف في مؤتمر صحافي عُقد مساء بعد الاجتماع.
     
وأضاف يوسف أنّ "السودان يحتاج إلى أشقاء وأصدقاء مثل تركيا"، معتبرا أنّ "هذه المبادرة يمكن أن تقود إلى جهود حقيقية لتحقيق السلام في السودان". 
     
وبداية كانون الأول، عرض إردوغان خلال اتصال هاتفي مع البرهان "التدخل لحل الخلافات بين السودان والإمارات العربية المتحدة، ولإحلال السلام والاستقرار في السودان"، وفق بيان صادر عن الرئاسة التركية.
     
واتهمت الحكومة السودانية المدعومة من الجيش، مرّات عدّة، الإمارات بدعم قوات الدعم السريع، الأمر الذي نفته أبو ظبي.
     
وفي كانون الأول، اتهمت الحكومة السودانية قوات الدعم السريع بشنّ هجوم انطلاقا من تشاد المجاورة، باستخدام مسيّرات تمّ تجميعها في الإمارات.
     
ونقل برلمانيون أميركيون عن البيت الأبيض في نهاية كانون الأول الماضي، أنّ الإمارات أبلغت الولايات المتحدة أنّها لن تسلح قوات الدعم السريع في الحرب في السودان.
     
وبعد لقاء مع البرهان السبت، أعلن دوران أنّ عملية السلام "تتطلّب جهودا منسّقة" وأن تؤدي تركيا "دورها في تعبئة الجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى للمساعدة في التغلّب على الصعوبات لوضع حدّ لهذا النزاع".
     
ورحّبت الإمارات، في بيان الأسبوع الماضي، بـ"الجهود الدبلوماسية" التي تبذلها تركيا لـ"حل الأزمة الحالية في السودان".
     
وأسفرت الحرب في السودان عن عشرات آلاف القتلى، كما شرّدت أكثر من 12 مليونا آخرين، ودفعت البلاد إلى حافّة المجاعة.

أخبار دولية

عبد الفتاح البرهان

النزاع

السودان

تركيا

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