انفجارات في مستودعات ذخيرة قرب دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع انفجارات الأحد في مستودعات ذخيرة كانت تابعة للجيش السوري في محيط دمشق، والذي كانت مواقعه عرضة في الأسابيع الأخيرة لغارات اسرائيلية.



وقال المرصد: "دوت انفجارات عنيفة في محيط العاصمة دمشق اليوم". ولم يتمكّن المرصد من تأكيد مصدر هذه الانفجارات لكنه رجح "أنها ناجمة عن استهداف إسرائيلي".



من جهته، قال الجيش الاسرائيلي ردا على سؤال لمكتب فرانس برس في القدس إنه لا يقف خلف هذه الانفجارات.



وقال المرصد إنها وقعت "في مستودعات للذخيرة تابعة لقوات النظام السابق في الكتيبة 55 - دفاع جوي في سفوح جبل المانع بالقرب من الكسوة في ريف دمشق".



وأشار إلى "تصاعد كثيف للدخان واهتزازات قوية في محيط المنطقة" إثر ذلك، معلنا أنه لم تسجل خسائر بشرية حتى اللحظة.