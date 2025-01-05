ميلوني تزور ترامب في مارالاغو

قامت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بزيارة غير رسمية للولايات المتحدة، التقت خلالها الرئيس المنتخب دونالد ترامب في منتجعه مارالاغو في ولاية فلوريدا السبت، خلال فترة استعداده لتولي منصبه في البيت الأبيض.



ووزّع مكتب رئيسة الحكومة اليمينية المتطرفة صورا الأحد تظهر ميلوني وترامب عند مدخل مقر إقامة الملياردير الجمهوري، وهما يتحادثان في غرفة استقبال والى جانبهما شجرة مزيّنة لعيد الميلاد.



وأكد صحافيون أميركيون حضروا اللقاء أن ترامب وصف ميلوني بـ "امرأة رائعة". وقال: "لقد غزت أوروبا... وسنتناول العشاء معا الليلة".



وذكرت وسائل إعلام أميركية أنهما تناولا العشاء وشاهدا فيلم "معضلة إيستمان: الحرب القانونية أم العدالة" The Eastman Dilemma: Lawfare or Justice، وهو فيلم وثائقي عن محامٍ اتُهم بمحاولة قلب نتائج انتخابات 2020 لصالح ترامب.



وتصدّرت صور ميلوني وترامب الصفحات الأولى للصحف الإيطالية الصادرة الأحد.