أردوغان يتوقع دعم سوريا لمعركة تركيا مع حزب العمال الكردستاني

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ان القيادة السورية الجديدة عاقدة العزم على اجتثاث الانفصاليين هناك، بينما قالت أنقرة إن قواتها المسلحة "حيدت" 32 عضوا من حزب العمال الكردستاني المحظور في عمليات عسكرية بشمال سوريا.



وقال أردوغان أمام المؤتمر الإقليمي لحزبه في طرابزون: "آمال المنظمة الإرهابية الانفصالية تتبدد.. في ظل الثورة في سوريا".



وأضاف: "الإدارة الجديدة في سوريا تظهر موقفا حازما للغاية في الحفاظ على وحدة أراضي البلاد وهيكلها الموحد".



وتابع: "نهاية التنظيم الإرهابي اقتربت. لا خيار لأعضائه سوى تسليم أسلحتهم والتخلي عن الإرهاب وحل التنظيم. سيواجهون قبضة تركيا الحديدية".