زلزال قوته 6.1 درجة يهز السلفادور

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا قوته 6.1 درجة هز السلفادور اليوم الأحد.



وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 87 كيلومترا.