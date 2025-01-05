السعودية تقدر احتياجات التمويل لعام 2025 بنحو 37 مليار دولار

أعلن المركز الوطني السعودي لإدارة الدين ان المملكة تقدر احتياجات التمويل بنحو 139 مليار ريال (37.02 مليار دولار) في 2025 بموجب خطة اقتراض وافق عليها وزير المالية محمد الجدعان.



وتهدف الخطة إلى "تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025، الذي يقدر بحوالي 101 مليار ريال سعودي، .. وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي 2025 البالغة ما يعادل 38 مليار ريال سعودي".