مكتب نتنياهو: حماس لم تقدم قائمة بأسماء رهائن حتى اللحظة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حركة حماس لم تقدم قائمة بأسماء الرهائن "حتى هذه اللحظة".



وقال مسؤول في حماس لرويترز في وقت سابق من اليوم إن الحركة وافقت على قائمة تضم أسماء 34 رهينة لتبادلها في إطار اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار.

