حماس توافق على قائمة إسرائيلية تضم 34 رهينة في إطار اتفاق محتمل

كشف مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لرويترز اليوم، أن الحركة وافقت على قائمة تضم 34 رهينة قدمتها إسرائيل لمبادلتهم في إطار اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار.



وأكد المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر، أن أي اتفاق مشروط بالتوصل إلى اتفاق بشأن الانسحاب الإسرائيلي من غزة ووقف إطلاق النار الدائم.