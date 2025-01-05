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السلطات الأميركية تحقق في زيارة المشتبه به في هجوم نيو أورليانز لمصر وكندا
أخبار دولية
2025-01-05 | 14:33
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السلطات الأميركية تحقق في زيارة المشتبه به في هجوم نيو أورليانز لمصر وكندا
أعلن مسؤول في مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف.بي.آي) للصحفيين اليوم، أن المكتب يحقق في زيارات سابقة إلى مصر وكندا قام بها المشتبه به في هجوم بشاحنة على محتفلين بالعام الجديد في مدينة نيو أورليانز مما أسفر عن مقتل 14 شخصا.
والمشتبه به شمس الدين جبار جندي سابق في الجيش الأميركي يبلغ من العمر 42 عاما وكان قد بايع تنظيم الدولة الإسلامية. ويقول مكتب التحقيقات الاتحادي إنه نفذ الهجوم من تلقاء نفسه.
وقُتل جبار في تبادل إطلاق النار مع الشرطة عقب الهجوم الذي شهد أيضا إصابة عشرات من الناس، وصنفه مكتب التحقيقات بأنه عمل إرهابي.
وقال ليونيل ميرثيل، المسؤول بمكتب التحقيقات الاتحادي في نيو أورليانز، في مؤتمر صحفي: "سافر جبار إلى القاهرة من 22 حزيران حتى الثالث من تموز 2023. وبعد أيام قليلة، سافر جوا إلى أونتاريو بكندا في العاشر من تموز ثم عاد إلى الولايات المتحدة في 13 تموز 2023".
وأضاف: "عملاؤنا يجمعون معلومات عن الأماكن التي سافر إليها والأشخاص الذين قابلهم، واحتمال أن يكون للرحلتين صلة بما فعله في مدينتنا نيو أورليانز".
وقال المكتب إن جبار زار نيو أورليانز مرتين على الأقل في الأشهر التي سبقت الهجوم، واحدة في تشرين الأول، والأخرى في تشرين الثاني.
وذكر أن المشتبه به أقام في منزل مستأجر في نيو أورليانز خلال تلك الفترة، مشيرا الى أنه سجل مقاطع فيديو باستخدام نظارة ميتا أثناء تجوله في الحي الفرنسي حيث وقع الهجوم في شارع بوربون.
أخبار دولية
هجوم
نيو أورليانز
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