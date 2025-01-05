استشهاد فتى برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس بالضفة الغربية

أعلنت السلطات الفلسطينية، استشهاد فتى يبلغ 17 عاما خلال مداهمة للجيش الإسرائيلي قرب مخيم للاجئين في نابلس بالضفة الغربية.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "استشهاد معتز أحمد عبد الوهاب مدني وإصابة شخصين آخرين في الرجلين "برصاص الاحتلال في مخيم عسكر"، وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضافت أن الجنود الاسرائيليين أطلقوا النار على مجموعة من الشبان تواجدوا على تلة قريبة من مخيم عسكر للاجئين شرق مدينة نابلس.



وتابعت: "القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص الحي والقنابل المضيئة والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة الطفل مدني بعيار حي في صدره، نقل على إثرها بواسطة الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفى رفيديا في مدينة نابلس، حيث أعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته".