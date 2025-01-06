تخفيف القيود على المساعدات الإنسانية إلى سوريا

أكّدت صحيفة وول ستريت جورنال أنّ إدارة الرئيس الأميركيّ جو بايدن، ستعلن اليوم، تخفيف القيود على المساعدات الإنسانية إلى سوريا.



كما أكّدت أنّ الإدارة ستسرّع تسليم الإمدادات الأساسية من دون رفع القيود، التي تكبّل مساعدات أخرى للحكومة الجديدة، في دمشق.



وقالت الصحيفة نقلًا عن مسؤولين إنّ هذه الخطوة، التي وافقت عليها الإدارة الأميركية في مطلع الأسبوع، تفوض وزارة الخزانة لإصدار الإعفاءات لجماعات الإغاثة والشركات، التي توفر أساسيات مثل الماء والكهرباء وغيرها من الإمدادات الإنسانية.