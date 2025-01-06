أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

زيلينسكي: أطّلع إلى لقاء يجمعني بترامب بعد تنصيبه

أخبار دولية
2025-01-06 | 00:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
زيلينسكي: أطّلع إلى لقاء يجمعني بترامب بعد تنصيبه
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
زيلينسكي: أطّلع إلى لقاء يجمعني بترامب بعد تنصيبه

أكّد الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي، أنّ الضمانات الأمنية المقدمة لكييف لإنهاء الحرب مع روسيا، لن تكون فعالة إلّا إذا قدمتها الولايات المتحدة.

وأعرب، في مقابلة صحافية، عن أمله في لقاء الرئيس الأميركيّ المنتخب دونالد ترامب بعد تنصيبه.
 
وأشاد زيلينسكي بترامب، الذي تعهّد بإنهاء الحرب بسرعة من دون أن يوضح طريقة ذلك.

وقال إنّ الأوكرانيين يعولون عليه لإجبار موسكو على الموافقة على سلام دائم.
 
ودعا إلى منح كييف عضوية حلف شمال الأطلسيّ.

ورأى أنّ وقف إطلاق النار من دون ضمانات أمنية لبلاده من شأنه أن يمنح روسيا الوقت لإعادة التسليح لشنّ هجوم جديد.
 
وقال الرئيس الأوكراني إنّ البيت الأبيض تحت قيادة ترامب يؤدّي دورًا حيويًا في توفير الضمانات الأمنية.

وأشار إلى أنّه والرئيس الأميركيّ المنتخب يتفقان على الحاجة إلى نهج "السلام من خلال القوة"، لإنهاء الصراع.
 
وشدّد على أنّه من دون الولايات المتحدة لن يكون من الممكن تحقيق ضمانات أمنية.
 
ولفت إلى حاجته إلى الاجتماع مع ترامب، لتحديد مسار العمل لردع روسيا.

وطالب الحكومات الأوروبية بأن "تصوّت" في هذه العملية، "قبل أن تتمكن كييف من الجلوس لإجراء محادثات مباشرة مع الجانب الروسيّ".

آخر الأخبار

أخبار دولية

أطّلع

يجمعني

بترامب

تنصيبه

LBCI التالي
إخطار بتنفيذ أمر اعتقال الرئيس المعزول في كوريا الجنوبية
تخفيف القيود على المساعدات الإنسانية إلى سوريا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-12-07

زيلينسكي يعلن أنه عقد "لقاء جيدا ومثمرا" مع ترامب وماكرون

LBCI
خبر عاجل
15:22

لقاء بين وزير الخارجية السعودي وهوكشتاين في الرياض... وهذا ما تم بحثه

LBCI
أخبار لبنان
06:54

اليكم مضمون لقاءات الموفد السعودي في لبنان اليوم...

LBCI
آخر الأخبار
03:45

معلومات الـ LBCI: لقاء بين الامير يزيد بن فرحان واللقاء النيابي التشاوري المستقل في هذه الأثناء بعد أن كان التقى فؤاد السنيورة وتمام سلام صباحاً

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:01

تركيا تفتح تحقيقًا في تصريحات رئيس بلدية معارض بشأن السوريين

LBCI
أخبار دولية
02:45

زيارة سورية رسمية أولى إلى الإمارات

LBCI
أخبار دولية
02:41

روسيا تعلن السيطرة على بلدة كوراخوف في شرق أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
00:49

حكومة كوريا الجنوبية: تمديد إغلاق مطار موان الدوليّ

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-12-22

البابا فرنسيس يدين مجددا "قسوة" الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-02

صراع مصريّ اماراتيّ تركيّ في لبنان سببه موقوف سيُحرِج الحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

تفاصيل اجتماعات وطروحات الموفد السعودي

LBCI
آخر الأخبار
01:44

القناة ١٣: القيادة السياسية أعلنت باجتماع عقده نتنياهو رغبتها بالإبقاء على وجود إسرائيليّ في مواقع في جنوب لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
14:50

سنة ثورية تبدأ بمعاكسات وتتبدل الأمور ابتداء من هذا الشهر... هذا ما قالته ماغي فرح لبرج الحوت لسنة 2025

LBCI
اخبار البرامج
14:48

"سنة التطور والتحديث والاصلاح"... إليكم توقعات ماغي فرح لبرج الدلو لعام 2025

LBCI
اخبار البرامج
14:45

"فرص للتقدم مهنيا"... هذا ما توقعته ماغي فرح لبرج الجدي في سنة 2025

LBCI
اخبار البرامج
14:20

هذا ما توقعته ماغي فرح لبرج الأسد في 2025

LBCI
اخبار البرامج
14:00

"سنة جميلة واستثنائية"... توقعات ايجابية من ماغي فرح لبرج الجوزاء في سنة 2025: اليكم التفاصيل

LBCI
اخبار البرامج
13:50

ماغي فرح تتوقع لبرج الثور في 2025: "سنة انجاح المشاريع والترقية"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

دورات التوتش عادت بعد غياب وبمستوى أفضل

LBCI
اخبار البرامج
13:40

ماغي فرح حول توقعاتها لبرج الحمل لسنة 2025: "سنة غنية بالفرص والازدهار"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب: وعود بالانسحاب ثم توغل بعمق أكبر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
15:22

لقاء بين وزير الخارجية السعودي وهوكشتاين في الرياض... وهذا ما تم بحثه

LBCI
خبر عاجل
04:22

وفيق صفا من موقع اغتيال السيد حسن نصر الله: ليس لدينا فيتو على قائد الجيش والفيتو الوحيد بالنسبة لنا هو على سمير جعجع لأنه مشروع فتنة وتدميري في البلد

LBCI
أخبار لبنان
04:43

وفيق صفا: ليس لدينا فيتو على قائد الجيش (فيديو الكلمة الكاملة)

LBCI
أخبار لبنان
06:54

اليكم مضمون لقاءات الموفد السعودي في لبنان اليوم...

LBCI
أمن وقضاء
04:55

مريان الياس مزرعاني غادرت ولم تعُد

LBCI
أخبار لبنان
11:06

أدرعي في رسالة الى حزب الله: "لا تتمادوا ولا تجربوننا"

LBCI
اخبار البرامج
14:50

سنة ثورية تبدأ بمعاكسات وتتبدل الأمور ابتداء من هذا الشهر... هذا ما قالته ماغي فرح لبرج الحوت لسنة 2025

LBCI
صحف اليوم
00:36

لبنان يتّجه إلى تغيير شروط دخول السوريين (الشرق الأوسط)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More