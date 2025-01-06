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زيلينسكي: أطّلع إلى لقاء يجمعني بترامب بعد تنصيبه
أخبار دولية
2025-01-06 | 00:13
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زيلينسكي: أطّلع إلى لقاء يجمعني بترامب بعد تنصيبه
أكّد الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي، أنّ الضمانات الأمنية المقدمة لكييف لإنهاء الحرب مع روسيا، لن تكون فعالة إلّا إذا قدمتها الولايات المتحدة.
وأعرب، في مقابلة صحافية، عن أمله في لقاء الرئيس الأميركيّ المنتخب دونالد ترامب بعد تنصيبه.
وأشاد زيلينسكي بترامب، الذي تعهّد بإنهاء الحرب بسرعة من دون أن يوضح طريقة ذلك.
وقال إنّ الأوكرانيين يعولون عليه لإجبار موسكو على الموافقة على سلام دائم.
ودعا إلى منح كييف عضوية حلف شمال الأطلسيّ.
ورأى أنّ وقف إطلاق النار من دون ضمانات أمنية لبلاده من شأنه أن يمنح روسيا الوقت لإعادة التسليح لشنّ هجوم جديد.
وقال الرئيس الأوكراني إنّ البيت الأبيض تحت قيادة ترامب يؤدّي دورًا حيويًا في توفير الضمانات الأمنية.
وأشار إلى أنّه والرئيس الأميركيّ المنتخب يتفقان على الحاجة إلى نهج "السلام من خلال القوة"، لإنهاء الصراع.
وشدّد على أنّه من دون الولايات المتحدة لن يكون من الممكن تحقيق ضمانات أمنية.
ولفت إلى حاجته إلى الاجتماع مع ترامب، لتحديد مسار العمل لردع روسيا.
وطالب الحكومات الأوروبية بأن "تصوّت" في هذه العملية، "قبل أن تتمكن كييف من الجلوس لإجراء محادثات مباشرة مع الجانب الروسيّ".
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