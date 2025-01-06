بايدن: لعدم نسيان اقتحام مبنى الكابيتول قبل أربع سنوات

حذّر الرئيس الأميركيّ جو بايدن من أنّ أحداث 6 كانون الثاني 2021، عندما اقتحم أنصار دونالد ترامب مبنى الكابيتول قبل أربع سنوات، لا ينبغي نسيانها أو تكرارها.



وقال للصحافيين، في البيت الأبيض، قبل يوم من مصادقة الكونغرس على فوز ترامب: "لا أعتقد أّنه يجب أن نتظاهر بأنّ هذا لم يحدث."



وأعرب عن اعتقاده بأنّ ما فعله ترامب كان تهديدًا حقيقيًا للديموقراطية.



وحذّر من تكرار ذلك.



وشدّد على جهوده لضمان "انتقال سلس" للسلطة.



وأكّد بايدن أنه يجب العودة إلى قواعد الانتقال "الطبيعيّ" للسلطة.