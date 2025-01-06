الجيش الكوريّ الجنوبيّ: كوريا الشمالية تطلق صاروخًا بالستيًا باتجاه بحر الشرق

أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًا باتجاه بحر الشرق، الذي يُعرف أيضًا باسم بحر اليابان، وفق ما أفاد الجيش الكوريّ الجنوبيّ.



وقال الجيش الكوريّ الجنوبيّ، في بيان: "أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًا غير محدد باتجاه بحر الشرق."