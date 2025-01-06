بلينكن: لعبور خط النهاية في غزة في غضون الأسبوعين المقبلين ولتحرير الرهائن

يعتزم وزير الخارجية الأميركيّ أنتوني بلينكن عقد لقاء في روما، الخميس، مع وزراء خارجية أوروبيين في شأن سوريا.وأفاد بيان لوزارة الخارجية الأميركية صدر خلال زيارة بلينكن لسيول بأنّ وزير الخارجية الأميركيّ سيلتقي بنظراء أوروبيين لدعم انتقال سياسيّ سلميّ وشامل بقيادة وملكية سوريين.ولم تحدد الخارجية الأميركية بشكل فوريّ الوزراء الأوروبيين المشاركين في اللقاء.وندد بلينكن ونظيره الكوريّ الجنوبيّ شو تاي-يول بإطلاق بيونغ يانغ صاروخًا بالستيًا في وقت كان بلينكن يزور سيول.وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحافيّ مشترك مع شو: "ندين إطلاق جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية صاروخًا، في انتهاك جديد للقرارات العديدة الصادرة عن مجلس الأمن الدوليّ."من جهة أخرى، أعلن بلينكن أنّ روسيا تعتزم توسيع تعاونها مع كوريا الشمالية في المجال الفضائيّ لقاء إرسال بيونغ يانغ قوات لدعم موسكو في حربها على أوكرانيا.وقال إنّ "جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية تتلقى بالأساس معدات وتدريبات عسكرية روسية".وأضاف: "لدينا ما يدعو إلى الاعتقاد بأنّ موسكو تعتزم تقاسم تكنولوجياً متطورة في مجال الفضاء والأقمار الصناعية مع بيونغ يانغ"، مستخدما التسمية الرسمية لكوريا الشمالية.وعن ملف الحرب في غزة، قال: "نريد عبور خط النهاية بالنسبة للوضع في غزة في غضون الأسبوعين المقبلين وتحرير الرهائن."