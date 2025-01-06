حكومة كوريا الجنوبية: تمديد إغلاق مطار موان الدوليّ

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية تمديد إغلاقها مطار موان الدوليّ، لمدة أسبوع، حتى 14 كانون الثاني، مع استمرار التحقيق في تحطم طائرة تابعة لشركة جيجو إير.



وكان من المقرر إعادة فتح المطار الثلاثاء، بعد الحادث الذي وقع في 29 كانون الأول.



ويعمل فريق تحقيق مشترك على تكثيف التحقيقات في أسوأ حادث طيران في كوريا الجنوبية من حيث عدد القتلى.



ومن المقرر أن يتوجه اثنان من المحققين الكوريين الاثنين إلى الولايات المتحدة وبحوزتهما مسجلات بيانات الرحلة، لتحليلها مع مجلس سلامة النقل الوطنيّ الأميركيّ.