روسيا تعلن السيطرة على بلدة كوراخوف في شرق أوكرانيا

سيطرت القوات الروسية على بلدة كوراخوف في شرق أوكرانيا، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية الاثنين، في تقدم مهم بعد شهور من المكاسب التي تم تحقيقها في المنطقة.



وقالت الوزارة على تلغرام إن وحدات روسية: "حررت بالكامل بلدة كوراخوف، أكبر تجمع سكان في جنوب غرب دونباس".