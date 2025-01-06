زيارة سورية رسمية أولى إلى الإمارات

وصل وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب إلى الإمارات، في زيارة رسمية أولى لهم للدولة الخليجية لبحث آفاق التعاون والتنسيق، وفق الوكالة العربية السورية للأنباء.