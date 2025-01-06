تركيا تفتح تحقيقًا في تصريحات رئيس بلدية معارض بشأن السوريين

فتحت تركيا تحقيقًا في تصريحات رئيس بلدية معارض بشأن السوريين أعلن فيها أنه ألغى بشكل غير قانوني بعض التراخيص التجارية لهم في مدينته الواقعة شمال غرب تركيا.



وتحدث تانجو أوزجان رئيس بلدية بولو في برنامج إخباري تم بثه يوم السبت عن الإجراءات التي قال إنه اتخذها ضد سوريين يقيمون في المدينة، منها إزالة لافتات تجارية مكتوبة باللغة العربية وإلغاء تراخيص تجارية.



وأشار وزير العدل التركي يلماز تونج أمس الأحد إلى أن "مكتب المدعي العام في مدينة بولو فتح تحقيقًا مع رئيس بلدية بولو بشأن تصريحاته عن السوريين في بلادنا". ولم يحدد الوزير التصريحات التي يجري التحقيق بشأنها.



لكن أوزجان، المنتمي لحزب المعارضة الرئيسي (حزب الشعب الجمهوري)، قال أمس الأحد عبر منصة إكس: "لقد قلت وفعلت ما فعلته بشأن اللاجئين، مع الأخذ في الاعتبار العواقب. أنا مستعد لدفع ثمن هذا".



وفي تصريحاته للبرنامج الإخباري يوم السبت، قال أوزجان إن السوريين الذين استهدفهم "ربما يفوزون" إذا طعنوا في الإجراءات التي اتخذها أمام المحكمة الإدارية.