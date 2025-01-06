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مطران الأرمن الأرثودوكس في دمشق يرد على تعديل محتوى المناهج التعليمية...

أخبار دولية
2025-01-06 | 03:31
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مطران الأرمن الأرثودوكس في دمشق يرد على تعديل محتوى المناهج التعليمية...
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مطران الأرمن الأرثودوكس في دمشق يرد على تعديل محتوى المناهج التعليمية...

رد مطران طائفة الأرمن الأرثوذكس لأبرشية دمشق وتوابعها آرماش نالبنديان على تعديل محتوى المناهج التعليمية وقال:

"تعديلات على المناهج الدراسية بدلاً من التهنئة بحلول العام الجديد...
على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم في الحكومة المؤقتة...
تعميم: إجراء تعديلات على المناهج الدراسية من الصف الأول وحتى الثالث الثانوي في الجمهورية العربية السورية للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ موقع من قبل وزير التربية نذير القادري...
هل تم اختيار توقيت التعديلات على المناهج الدراسية في أول يوم من العام الجدبد؟ 
كنا نتمنى ان تكون المبادرة الأولى التوجه بالمعايدة للمعلمين والمعلمات و الطلاب. 
والسؤال: هل يصدر بيان أو قرار أو قانون رسمي ويعمم على مواقع التواصل الاجتماعي؟
إن حكومة تسيير الأعمال هي حكومة مؤقتة ناقصة الصلاحية، وهي مرحلة انتقالية لأغراض تصريف الأمور، ولا يحق لها البت في الأمور المصيرية بسبب تجميد الدستور.
لقد تفاجأنا بتكليف اللجان التي أقرت هذه التعديلات، و نتساءل عن مدى كفاءة أعضائها... ما هي المدة الزمنية التي استغرقها العمل على هذه التعديلات؟ ما هي الجهات التي تمت استشارتها وما هي الأسس التي استندوا إليها؟ والأهم من ذلك هل يحق لهم إقرار هذه التعديلات؟
إن كل قرار استراتيجي وعلى رأسها قرار تغيير مناهج التعليم يحتاج إلى دستور، ويجب أن يكون عبر تقديم الحكومة المنتخبة اقتراحًا بذلك، لذلك يعتبر تغيير المناهج خطأ يجب التراجع عنه لأن هذا حق الشعب.
إن العديد من التعديلات تبدو أحادية الاتجاه ولا تتناسب مع طبيعة الشعب السوري وتنوعه... وعلى سبيل المثال لا الحصر:
- حذف عبارة "حماة الديار عليكم سلام" فجملة حماة الديار ترمز لكل شخص يدافع عن وطنه... فالجندي يحمي الوطن والطبيب يحمي الوطن وعامل النظافة والمحامي والمهندس والمعلم جميعهم يحمون الوطن كل من موقعه.
- حذف جملة "إعدام قادة الحركة الوطنية شهداء السادس من أيار عام ١٩١٦" فقط لأنهم أعدموا عل يد السلطات العثمانية، في خطوة تهدف إلى لوي الحقيقة وإلغاء تاريخ ٤٠٠ سنة من الاحتلال والاستبداد العثماني.
- أما تغيير عبارة "المغضوب عليهم" إلى عبارة "اليهود والنصارى" قد أصاب عقولنا بالعجز وألسنتنا بالشلل لأنها ضربت بعرض الحائط كل قيم العيش المشترك التي نسعى إليها في القرن الواحد والعشرون، ألم يخرج أمس علينا محافظ دمشق ليقنعنا بضرورة إحلال السلام مع دول الجوار، في إشارة واضحة إلى دولة أسرائيل؟
- إلغاء بحث كامل عن علم التطور في مناهج علم الأحياء هو محاولة واضحة لطمس ورفض كل ما يتعلق بالبحث العلمي، وتجاهل نظريات ذات قيمة علمية عظيمة، استمرت عشرات بل مئات السنين. لماذا يتم رفض أن يطلع طالبنا على مسار تطور دماغه وجهازه العصبي، والذي ميزه به ربنا عن سائر مخلوقات الأرض ليتمكن من تطبيق مشيئته الإلهية؟
- كل إنسان بذل دمه من أجل كرامة وحرية وطنه هو شهيد تنحني له الإنسانية، لنبل تضحيته دون النظر إلى دينه أو مذهبه. أما هنا فقد تم حصر شرف الشهادة فقط بمن يستشهد من أجل الدين الإسلامي.
- جميعنا كأفراد في المجتمع السوري نستخدم في لهجتنا اليومية عبارة "الصراط المستقيم". إن هذه العبارة هي جزء من تربيتنا التي نشأنا عليها، وننشئ أبناءنا عليها، ولم نتوغل بيوم من الأيام في البحث عن أصولها في القرآن الكريم أو أي من الكتب السماوية، فلا تتسبب في اقتلاع جذور التربية والقيم الأخلاقية من باحات أدمغتنا.
- هل الهدف هو إلغاء صورة أو ذكر الملكة زنوبيا من مناهجنا؟ وإن تم فعل ذلك فهل سيتم إلغائها من صفحات التاريخ الإنساني؟ ألا يكفي لداعش ما دمرته من آثارنا العظيمة في تدمر بكل ما رأيناه من وحشية وحقد وغل؟ فالآن نحن لدينا الوجه الآخر لنفس العملة التي تعمل على تدمير الفخر والاعتزاز الذي نملكه في وجداننا عند ذكر هذه المرأة العظيمة.
وفي صبيحة اليوم الأول من كانون الثاني، وبدلًا من الانتقال من عام ٢٠٢٤ إلى العام ٢٠٢٥، قد تم الإلقاء بنا وبأبنائنا في غياهب عصور غابرة، عندما قررت الوزارة إحلال التربية الدينية محل التربية الوطنية، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على تنصلكم من مهامكم في وضع أسس تربية وطنية جديدة تضع الوطن في بداية سلم الأولويات في المرحلة الجديدة، وهذا بدورنا لن نعتبره عيب، إنما عجز وفشل في وضع ملامح هذه المرحلة، عجز يجب تلافيه وتلافي آثاره في المستقبل."
 

أخبار دولية

الأرمن

الأرثودوكس

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محتوى

المناهج

التعليمية...

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