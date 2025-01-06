قتلى في جنوب الخرطوم في غارة نفذها الجيش

أفاد مسعفون متطوعون بأنّ عشرة مدنيين سودانيين قتلوا وأصيب أكثر من 30 في غارة جوية نفذها الجيش جنوب الخرطوم.



وقالت غرفة الاستجابة الطارئة في المنطقة، وهي جزء من شبكة من المتطوعين في أنحاء البلاد يعملون على تنسيق إيصال المساعدات في الخطوط الأمامية، إنّ الضربة استهدفت محطة الصهريج، في منطقة جنوب الحزام للمرة الثالثة، في أقل من شهر.



وقالت المجموعة إن القتلى قضوا حرقا وإن بين الجرحى الثلاثين خمسة في حالة حرجة لإصابتهم بحروق من الدرجة الأولى.



ونُقل بعض المصابين والجثامين المتفحمة إلى مستشفى بشائر الذي يبعد أربعة كيلومترات عن موقع القصف.

