هجوم بإطلاق النار على مركبات في الضفة الغربية المحتلة

أعلن الجيش الإسرائيليّ ومسعفون أنّ مسلحين أطلقوا النار على مركبات بينها حافلة ركاب قرب قرية فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين.



وقالت خدمات إسعاف نجمة داوود الحمراء إنّ "المسعفين أكدوا مقتل ثلاثة ضحايا هم امرأتان ورجل".



وأفاد الجيش الإسرائيليّ بأنّ قواته "تلاحق الإرهابيين وتقيم الحواجز وتطوق عدة بلدات في المنطقة" لاعتقال المنفذين.



ووقع الهجوم قرب قرية الفندق شرق مدينة قلقيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة.



وحسب خدمة الإسعاف، فإن مسعفيها قدموا العلاج لسبعة أشخاص كانوا على متن الحافلة بينهم السائق الذي وصفت حالته بالخطيرة.



وأضافت نجمة داوود الحمراء أن السيدتين اللتين قتلتا في الستينيات من العمر في حين أن القتيل الثالث عمره حوالى أربعين عاما.



وقال المسعف إفيخاي بن زرويا في بيان "كان هجوما قويا، طال عدة مواقع حيث أصيبت المركبات والحافلة بطلقات نارية".



وأوضح "خلال عمليات البحث الأولية عن الضحايا، عثرنا على امرأتين تبلغان نحو 60 عاما في سيارة، فاقدتين للوعي دون علامات حياة ومصابتين بطلقات نارية".



وأضاف "اضطررنا إلى إعلان وفاتهما".



وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس: "وجهت الجيش الإسرائيلي للتحرك بشدة في أي مكان تقود إليه آثار القتلة".



وأضاف: "من يسير على طريق حماس ... سيدفع ثمنا باهظا".



أما وزير الأمن الداخلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير فأكّد أنّ "حياة المستوطنين أهم من حرية التنقل لسكان السلطة الفلسطينية".



وقال: "يجب أن نتوقف عن التوهم بوجود شريك للسلام، ونتذكر أن السلطة الفلسطينية تدعم الإرهاب ونوقف كل تعاون معها ونقيم أكبر عدد ممكن من نقاط التفتيش ونغلق الطرق".



وشدّد وزير المالية اليمينيّ المتطرف بتسلئيل سموتريتش على "وجوب أن تبدو الفندق (القرية التي نفذ قربها الهجوم) ونابلس وجنين مثل جباليا (في غزة)، حتى لا تصبح كفار سابا (مدينة وسط إسرائيل) ... غزة المستقبلية".