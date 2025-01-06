إسرائيل تقول إنها لم تتلق ردًا من حماس بشأن "وضع الرهائن"

أوضحت إسرائيل الإثنين أن حماس لم تقدم أي معلومات بشأن وضع 34 رهينة محتجزين في قطاع غزة أبدت الحركة استعدادها للإفراج عنهم في حال تم التوصل إلى صفقة تبادل.



وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان: "حتى الآن، لم تتلق إسرائيل أي تأكيد أو تعليق من حماس بشأن وضع الرهائن الواردة أسماؤهم في القائمة"، في إشارة إلى قائمة قدمها مسؤول من حماس عبر الوسطاء وتحتوي على أسماء 34 رهينة أبدت الحركة استعدادها للإفراج عنهم في المرحلة الأولى من صفقة لتبادل الأسرى في إطار اتفاق لوقف النار.



وبحسب البيان، فإن "قائمة الرهائن لم تقدم لإسرائيل من قبل حماس، بل كانت قد قدمتها إسرائيل عبر الوسطاء في تموز 2024".



وحاولت كل من قطر ومصر والولايات المتحدة على مدار أشهر التوصل إلى صفقة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.



وعقد كلا الجانبين مؤخرًا محادثات غير مباشرة في الدوحة.



وفي وقت متأخر الأحد، قال مسؤول في حماس إن الحركة مستعدة لإطلاق سراح 34 رهينة في المرحلة الأولى من الاتفاق المحتمل.



وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث عن المفاوضات الجارية لوسائل الإعلام إن عملية التبادل الأولى ستشمل كل النساء وكل المرضى وكل الاطفال وكبار السن.



ولكنه أشار إلى أن حماس تحتاج إلى التحقق من حالتهم وإن الموافقة تشمل 34 أسيرًا "سواء كانوا أحياء أو موتى".



وشدد القيادي على أن "حماس وفصائل المقاومة تحتاج لأسبوع تقريبًا من الهدوء وعدم تحليق الطائرات للتواصل مع المجموعات الآسرة وتحديد الأحياء والأموات".