سلطات التحقيق في كوريا الجنوبية لمحكمة جزئية: لتمديد أجل مذكرة اعتقال صدرت بحق الرئيس

طلبت سلطات التحقيق في كوريا الجنوبية من محكمة جزئية في العاصمة سول تمديد أجل مذكرة اعتقال صدرت بحق الرئيس يون سوك يول الموقوف عن العمل رهن المساءلة بما قد يفضي لعزله.