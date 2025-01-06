المستجدات الإقليمية في اتصال بين وزير الخارجية السعوديّ ونظيره الأميركيّ

أجرى وزير الخارجية السعوديّ الأمير فيصل بن فرحان اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن.



وناقشا المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة في شأنها.