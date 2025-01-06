وزير تركيّ: إخراج مقاتلي حزب العمال الكردستانيّ من سوريا مسألة وقت

أكد وزير الخارجية التركيّ هاكان فيدان أنّ القضاء على مقاتلي "حزب العمال الكردستانيّ" في سوريا هي مسألة وقت.



وقال الوزير التركيّ: "لقد تغير الوضع في سوريا."



وأعرب عن اعتقاده بأنّ القضاء على "حزب العمال الكردستانيّ" وحدات حماية الشعب ليس سوى مسألة وقت، فيما تدور مواجهات في شمال سوريا بين فصائل مسلحة تدعمها تركيا والقوات الكردية السورية، ومن بينها وحدات حماية الشعب الكرديّ التي تعتبرها أنقرة امتدادًا لحزب العمال الكردستاني، ومن ثم تصنفها "إرهابية".