ماكرون: ترامب يعرف أن فرنسا حليفة متينة له

أعلن الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون أنّ الرئيس الأميركيّ المنتخب دونالد ترامب "يعرف أنّ فرنسا حليفة متينة له، حليفة لا تقلل من تقديره وتحمل طموحًا واقعيًا في شأن العلاقة عبر الأطلسيّ، وذلك قبل أسبوعين من عودة الجمهوريّ إلى البيت الأبيض.



وقال ماكرون، خلال الاجتماع السنويّ للسفراء الفرنسيين: "بين 2016 و2020 أحسنت فرنسا العمل مع الرئيس ترامب."



وأضاف: "قررنا أن نكون ضعفاء وانهزاميين، فإن الفرص ضئيلة في أن نحظى باحترام الولايات المتحدة الأميركية في عهد ترامب."

