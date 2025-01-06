الدفاع المدني: إستشهاد 13 فلسطينيًا في غارات جوية إسرائيلية الإثنين

أفاد الدفاع المدني في غزة بأن 13 فلسطينيًا بينهم عدد من الأطفال قتلوا في غارات جوية إسرائيلية في قطاع غزة الاثنين.



وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس أن 49 فلسطينيًا قتلوا خلال اليوم السابق وحتى صباح الاثنين.



ومن دون احتساب قتلى الاثنين، أكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45854 شهيدًا و109139 إصابة منذ السابع من تشرين الأول 2023.