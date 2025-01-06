متحدث باسم حكومة ألمانيا: تأثير إيلون ماسك على الشعب الألماني محدود

أكد متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم، أن تأثير إيلون ماسك على الشعب الألماني محدود، مقللا من شأن نفوذ الملياردير الأميركي بعد انتقاده للمستشار أولاف شولتس ودعمه لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.



وقال المتحدث خلال مؤتمر صحفي دوري في برلين: "الناس العاديون والعقلاء والمحترمون يشكلون الأغلبية في هذا البلد".



وأضاف: "نتصرف كما لو أن تصريحات السيد ماسك على تويتر يمكن أن تؤثر على بلد يبلغ عدد سكانه 84 مليون نسمة بالأكاذيب أو أنصاف الحقائق أو التعبير عن الرأي. لكن ببساطة هذا ليس هو الحال"، مشيرا إلى منصة التواصل الاجتماعي التي يملكها ماسك باسمها القديم تويتر قبل أن يغير الملياردير اسمها إلى إكس.