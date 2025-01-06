ماكرون: على كييف "خوض محادثات واقعية حول الأراضي" من أجل تسوية مع موسكو

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن على الأوكرانيين "خوض محادثات واقعية حول الأراضي" لأنهم "الوحيدون القادرون على القيام بذلك" بحثا عن تسوية للنزاع بعد الغزو الروسي لبلادهم في 2022.



وقال ماكرون في كلمة ألقاها بمناسبة الاجتماع السنوي للسفراء الفرنسيين في باريس إن "على الولايات المتحدة الأميركية مساعدتنا لتغيير طبيعة الوضع وإقناع روسيا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات" في حين يتحتم على الأوروبيين "إيجاد ضمانات أمنية" لأوكرانيا، معتبرا أن ذلك من "مسؤوليتهم بالمقاوم الأول".



واعتبر ماكرون أن "الرئيس الأميركي الجديد نفسه يعلم أن الولايات المتحدة ليس لديها أي فرصة للفوز بأي شيء إذا خسرت أوكرانيا"، وأن "استسلام أوكرانيا لا يمكن أن يصب في صالح الأوروبيين والأميركيين".



ورأى أن "مصداقية" الغرب "ستنهار" في حال وافق على "تسوية" بسبب "الإرهاق" الناتج عن الحرب.



وحذر ماكرون من أنه "لن يكون هناك حل سريع وسهل في أوكرانيا"، مع دخول الحرب التي اندلعت في 2022 عامها الرابع في شباط.