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بلينكن يدعو إلى بذل الجهود لإتمام إتفاق هدنة في غزة قبل مغادرة بايدن للبيت الأبيض

أخبار دولية
2025-01-06 | 09:45
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بلينكن يدعو إلى بذل الجهود لإتمام إتفاق هدنة في غزة قبل مغادرة بايدن للبيت الأبيض
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بلينكن يدعو إلى بذل الجهود لإتمام إتفاق هدنة في غزة قبل مغادرة بايدن للبيت الأبيض

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين إلى بذل جهود لوقف إطلاق النار في غزة في مرحلة متأخرة قبل مغادرة الرئيس جو بايدن منصبه.

وجاء ذلك بعد أن قال مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لرويترز إن الحركة وافقت على قائمة تضم 34 رهينة إسرائيلية كأول مجموعة سيتم إطلاق سراحها بموجب هدنة.

وأوضح بلينكن في مؤتمر صحفي بكوريا الجنوبية، عندما سئل عما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قريبًا، أننا "نرغب بشدة في اجتياز خط النهاية في غضون الأسبوعين المقبلين، وهو الوقت المتبقي لدينا".

وأرسلت إسرائيل فريقًا من المسؤولين من المستوى المتوسط إلى قطر لإجراء محادثات مع وسطاء قطريين ومصريين. وذكرت بعض التقارير الإعلامية العربية أنه من المتوقع أن ينضم إليهم دافيد برنياع رئيس جهاز المخابرات (الموساد) الذي يقود المفاوضات. ولم يصدر بعد تعليق من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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