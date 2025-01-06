ترامب: محادثات جارية مع الرئيس الصيني من خلال معاونين

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب اليوم، أنه والرئيس الصيني شي جين بينغ يجريان محادثات عبر ممثلين، وأنه يعتقد أنهما سيتوصلان إلى توافق.



وقال ترامب في مقابلة مع المذيع المحافظ هيو هيويت: "نتحدث بالفعل. نتحدث من خلال ممثليهم".



ووصف ترامب الذي يجري تنصيبه رئيسا في 20 كانون الثاني، شي بأنه رجل قوي ومتمكن وقال إنه يحظى بالاحترام في الصين.



وأضاف ترامب: "أعتقد أننا قد نتوافق بشكل جيدا جدا. أتوقع هذا... لكن كما تعلمون، يتعين أن يكون هذا طريقا ذا اتجاهين". وكرر اتهامه للصين بأنها "تنهب" الولايات المتحدة اقتصاديا.



ودعا ترامب شي وزعماء أجانب آخرين إلى حفل تنصيبه في واشنطن في وقت لاحق من هذا الشهر، لكن خبراء يقولون إن من غير المرجح أن يحضر الزعيم الصيني.



وعين ترامب عددا من المتشددين المناهضين للصين في مناصب رئيسية في إدارته المقبلة، منهم السناتور ماركو روبيو، في منصب وزير الخارجية.



كما قال ترامب إنه سيفرض 10 بالمئة إضافية على الرسوم الجمركية على السلع الصينية ما لم تبذل بكين جهودا أكبر لوقف الاتجار بمخدر الفنتانيل المسبب بشدة في الإدمان. وهدد بفرض تعريفات جمركية تتجاوز 60 بالمئة على السلع الصينية أثناء حملته الانتخابية.