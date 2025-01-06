برنامج الأغذية العالمي: قوات إسرائيلية أطلقت الرصاص على قافلة تابعة لنا في غزة

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم، أن قوات إسرائيلية فتحت النار على قافلة تابعة له في غزة أمس الأحد في واقعة وصفها بأنها "مروعة".وكشف في بيان، أن القافلة المكونة من ثلاث مركبات كانت تقل ثمانية موظفين وتلقت 16 رصاصة بالقرب من حاجز وادي غزة من دون وقوع إصابات.وذكر برنامج الأغذية العالمي أن القافلة حصلت على تصاريح أمنية مسبقة من السلطات الإسرائيلية.