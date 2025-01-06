الأردن يعلن توقيف أكثر من 38 ألف شخص في قضايا مخدرات خلال 2024

أوقفت السلطات الأردنية أكثر من 38 ألف شخص في أكثر من 25 ألف قضية مرتبطة بالمخدرات، وضبطت كميات كبيرة منها 27 مليون حبة كبتاغون خلال العام 2024، بحسب ما أفاد مسؤول الإثنين.



وغالبا ما تعلن المملكة، خصوصا في الأعوام الأخيرة، إحباط محاولات تهريب مخدرات عبر حدودها، لا سيما من سوريا التي تتشارك وإياها حدودا برية تمتد على مسافة 375 كيلومترا.



وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات الأردنية العميد حسان القضاة في حديث لإذاعة الأمن العام إن "الإدارة تعاملت في العام 2024 مع 25260 قضية تورط فيها 38782 شخصاً في قضايا متنوعة، بين تعاطي المخدرات وقضايا الترويج والاتجار بالمواد المخدرة".



وأوضح أن السلطات ضبطت كميات ضخمة من المخدرات، منها "ما يزيد عن 27 مليون ونصف المليون حبة كبتاغون، وثلاثة آلاف كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر، و262 كلغم من الماريجوانا" وغيرها.

