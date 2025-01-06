وزير الخارجية السوري يبحث في الإمارات سبل تعزيز العلاقات

بحث وزير الخارجية السوري الجديد أسعد الشيباني الاثنين مع نظيره الإماراتي سبل تعزيز العلاقات في أول زيارة رسمية له إلى الدولة الخليجية منذ إطاحة بشار الأسد من السلطة.



ورافق الشيباني وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب إلى الإمارات التي كانت تجمعها علاقات طيبة مع الرئيس المخلوع.



وبحث وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان مع نظيره السوري "سبل تعزيز العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين"، وفق ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).



كما جدد "التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت في دعم استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها".



وكان الشيباني قد قال على منصة إكس: "توجهنا اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، نتطلع لبناء علاقات ثنائية بناءة تصب في مصلحة البلدين".



وقبل الإمارات، توجه الوزير السوري إلى قطر بعد أول زيارة رسمية له إلى السعودية. ومن المقرر أن يزور الأردن أيضا في إطار جولته الإقليمية.

